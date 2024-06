Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Brandmeldeanlage löste aus und verhinderte Schlimmeres

Mit einem Großaufgebot waren Einsatz- und Rettungskräfte am Montag in Laupheim im Einsatz.

Ulm (ots)

Kurz vor 1 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Wohnheim im Wernher-von-Braun-Weg aus. Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften rückte an. Wie sich herausstellte, hatte sich im Kellerraum eine Batterie wohl zu stark erhitzt und fing an zu qualmen. Dabei entwickelte sich lediglich stärkerer Rauch. Die Feuerwehr evakuierte die rund 15 Bewohner aus dem Gebäude. Schaden entstand keiner. Auch die teils schwerbehinderten Bewohner blieben unverletzt und konnten wenig später wieder ins Haus zurückkehren. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und konnte danach auch wieder abrücken. Die Feuerwehren aus Laupheim, Bihlafingen, Obersulmetingen und Bausstetten waren mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Auch das DRK war im Einsatz und kümmerten sich um die Evakuierten.

