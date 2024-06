Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kurz ist lang genug

Nur kurz ließ eine Frau am Freitag in Ehingen ihr Auto aus den Augen, schon waren Diebe da.

Die Seniorin parkte ihren Wagen gegen 15 Uhr in der Adolffstraße. Dort kaufte sie ein. Nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug verstaute sie ihre Einkäufe im Kofferraum. Dann brachte sie den Einkaufswagen zurück zum Sammelplatz. In dieser kurzen Zeit verschloss sie das Auto nicht und ließ den Kofferraumdeckel offenstehen. Ein Unbekannter erkannte die Gelegenheit und nahm die im Kofferraum gut sichtbar abgelegte Handtasche. In der befanden sich Geldbörse, Identitätsdokumente und Kreditkarten. Die Polizei Ehingen ermittelt jetzt und sucht den Unbekannten.

Die Ermittler empfehlen, das Auto immer abzuschließen, auch bei nur kurzer Abwesenheit. Und keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor und Gelegenheit macht Diebe.

