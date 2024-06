Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Radfahrer stoßen zusammen

Am Sonntag kam es auf einem Radweg bei Herbrechtingen zu einem Unfall mit zwei Radfahrern.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf dem Fuß- und Radweg neben der L1082 zwischen Herbrechtingen und Giengen. Ein 84-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Giengen. Ihm kam ein 25-jähriger Radler entgegen. Der fuhr wohl freihändig und schaute auf sein Mobiltelefon. Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, kam der 25-Jährige zu weit nach links. Die beiden Radler stießen trotz eines Ausweichmanövers des Seniors nach rechts zusammen. Während der 25-Jährige mit seinem Bike in der angrenzenden Grünfläche landete, stürzte der 84-Jährige auf den Radweg. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu, auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes wurde verzichtet. Ein weiterer Radfahrer kam an die Unfallstelle und half noch bei der Suche des verloren gegangen Handys des 25-Jährigen. Danach fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher weiter und hinterließ bei dem Senior lediglich seinen Wohnort Nattheim und seine Mobilnummer. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und konnte den 25-Jährigen wenig später anhand seiner Telefonnummer ermitteln. An beiden Fahrrädern entstanden geringe Schäden. Die Polizei sucht nun den Radfahrer, der bei der Suche des Mobiltelefones behilflich war. Der und auch weitere Zeugen können sich bei der Polizei Giengen unter der Tel. 07322/9653-0 melden.

