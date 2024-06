Ulm (ots) - Der Einbruch in ein Haus in der Nelkenstraße wurde am Samstag kurz vor Mitternacht entdeckt. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor ab Mittwoch 8.15 Uhr gewaltsam durch ein Terrassenfenster in das Wohnhaus eingedrungen. Die Diebe durchwühlten sämtliche Räume und Schränke auf der Suche nach ...

mehr