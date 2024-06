POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Einbrecher nutzen Urlaubszeit/ Am Samstag wurde der Polizei ein Einbruch in Ebersbach/Fils gemeldet.

Ulm (ots) - Eine 90-jährige Bewohnerin des 'betreuten Wohnen' in Steinheim am Albuch wurde am Samstagnachmittag Opfer einer dreisten Diebin. Die junge Frau klopfte an der Wohnungstüre der Geschädigten und gab an ein Pflegepraktikum zu machen. Hiernach ging sie zielstrebig in die Wohnung der Geschädigten und ...

