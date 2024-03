Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik

Coesfeld (ots)

Am kommenden Montag (18.03.) stellt das Land NRW seine Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023 vor. Für die Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik der Kreispolizeibehörde Coesfeld laden wir alle interessierten Medienvertreter um 14 Uhr in die Bauernstube im Kreishaus an der Friedrich-Ebert-Straße 7 in Coesfeld ein. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Coesfeld gebeten.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell