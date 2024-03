Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Billerbecker Straße

Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt und flüchtet anschließend vor der Polizei

Coesfeld

Am Sonntag, 10.03.2024, gegen 15.25 Uhr, stürzte ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Rosendahl auf der Billerbeckerstraße in Rosendahl, Darfeld. Dabei verletzte er sich am Kopf und Zeugen riefen einen Krankenwagen. Bei der Behandlung im Rettungswagen teilte man ihm mit, dass die Polizei gleich komme, um den Unfall aufzunehmen und zu fragen, wie es zu dem Sturz gekommen sei. Daraufhin flüchtete der 50-Jährige mit seinem E-Scooter in Richtung Bahnhof.

Die Polizisten konnten ihn in der Nähe antreffen. Durch seine Kleidung und den Kopfverband war er gut zu erkennen.

Während der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Rosendahlers. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 077mg/l und bestätigte den Verdacht.

Der mitgeführter E-Scooter war augenscheinlich nicht beschädigt, verfügte jedoch nicht über ein Versicherungskennzeichen. Er wurde vor Ort einem Bekannten des Fahrers übergeben.

Dem 50-Jährigen wurde auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell