Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unangenehme Adventsüberraschung

Erfurt (ots)

Am hellichten Tag nutzte ein Einbrecher die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und brach über den Balkon in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt ein. Hier wurde Beute in vierstelliger Höhe erlangt. Der Täter konnte im Anschluss an seine Tat unerkannt flüchten. (TH)

