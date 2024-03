Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grüner Grund

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen am 08.03.2024, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr, in den Garten eines Hauses auf dem Grünen Grund in Senden ein. Von dort aus gelangten sie mit Hilfe einer Feuertreppe auf den im rückwärtigen Bereich befindlichen Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelten dort eine Terassentür auf. Sie entwendeten mindestens zwei Pässe, eine Videokamera, einen Autoschlüssel und eine schwarze Kunststofftasche mit Arbeitskleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell