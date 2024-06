Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Trickdiebstahl

Pflegepraktikum vorgetäuscht um Schmuck zu stehlen

Ulm (ots)

Eine 90-jährige Bewohnerin des 'betreuten Wohnen' in Steinheim am Albuch wurde am Samstagnachmittag Opfer einer dreisten Diebin. Die junge Frau klopfte an der Wohnungstüre der Geschädigten und gab an ein Pflegepraktikum zu machen. Hiernach ging sie zielstrebig in die Wohnung der Geschädigten und fragte diese, was für Gymnastikübungen sie mache. Die Geschädigte und die Täterin begaben sich daraufhin ins Schlafzimmer, wo die Geschädigte ihre Gymnastikübungen auf dem Bett vorführte. Währenddessen entwendet die Täterin Schmuck aus einem auf dem Nachttisch stehenden Schmuckkästchen. Im Anschluss verlässt die Täterin, unter Vorwand ihre Brille zu holen, die Wohnung und kam nicht wieder. Das Fehlen des Schmucks stellte die Geschädigte erst einige Stunden später fest. Entwendet wurde ein größeres Gold Medaillon mit Kaiser-Franz-Prägung, welches sich an einer goldenen Kette befindet, sowie ein goldener Ring. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Täterin ist ca. 20 Jahre, 160cm groß, schlank und hatte schwarze Haare.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidenheim unter der 07321/322-430 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell