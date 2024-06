Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht angemeldete Demonstration

Neue Straße von Klimaaktivisten für zwei Stunden blockiert

Ulm (ots)

Am Samstagmittag blockierten ca. 30 Personen der 'letzten Generation' unter dem Motto "Ungehorsame Versammlung; Stoppt fossile Subventionen - Neue Mitte ohne Autos" die Neue Straße vor dem Rathaus Ulm. Den Teilnehmern wurde ein Versammlungsort in unmittelbarer Nähe am Hans-und-Sofie-Scholl-Platz zugewiesen, um die Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren. Dieser Aufforderung wurde keine Folge geleistet, weshalb der Fahrzeugverkehr auf der Neuen Straße während der Versammlung in diesem Bereich komplett gesperrt werden musste. Da weitere Aufforderungen der Polizei beharrlich ignoriert wurden, wurde die Versammlung nach ca. zwei Stunden furch die Polizei aufgelöst und die Teilnehmer wurden von der Straße gedrängt. Hierauf setzten sich mehrere Personen auf die Straße, sodass diese weggetragen und kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden musste. Entsprechende Anzeigen wegen des Abhaltens einer nicht angemeldeten Versammlung und der Verweigerung der polizeilichen Maßnahmen werden gefertigt.

