Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Resultat eines Unfalls vom Donnerstag auf der A7 bei Heidenheim.

Um 8 Uhr war ein 64-jähriger Opel-Fahrer mit Anhänger auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe Großkochen überholte er einen Sattelzug. Ein nachfolgender 47-jähriger Audi-Fahrer erkannte das Gespann wohl zu spät und krachte in das Heck des Anhängers. Das Gespann schleuderte dadurch nach rechts und stieß mit dem Sattelzug seitlich zusammen. Der 29-jährige Lkw-Fahrer kam durch den seitlichen Aufprall nach rechts von der Straße ab. Anschließend lenkte er zurück auf die Fahrbahn und kam quer auf der Straße zum Stehen. Durch den Unfall erlitt der Sattelzug-Fahrer leichte Verletzungen. Die beiden Autofahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt ca. 90.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm bis zur Mittagszeit komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei leitete an der Anschlussstelle Oberkochen den Verkehr ab.

