POL-UL: (UL) Ulm - Polizei kontrolliert Poser und Tuner - Von Mittwoch auf Donnerstag nahm die Polizei die Szene in Ulm ins Visier.

Ulm (ots)

Zwischen 19.30 Uhr und 02.30 Uhr wurden insgesamt 134 Pkw und drei Motorräder im Industriegebiet Ulm-Donautal kontrolliert. Im Bereich der Nicolaus-Otto-Straße hatten sich Personen aus der Poser- und Tuning-Szene mit ihren Fahrzeugen versammelt.

Insgesamt wurden 38 Fahrzeuge bzw. deren Lenker beanstandet.

Bei 16 Pkw war hierbei die Betriebserlaubnis erloschen. Zwei Fahrer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen, da an den Steuerungsgeräten der Pkw manipuliert wurde. Ein Pkw wurde vor Ort sichergestellt. Hier muss ein Test durchgeführt werden, ob dieses den Vorschriften entspricht.

Bei sechs weiteren Fahrzeugen wiesen die Reifen Mängel auf. Einem Pkw-Lenker musste hierbei die Weiterfahrt untersagt werden. Drei Fahrer verursachten mit ihren Pkw unnötigen Lärm. Auch hier warten Anzeigen auf die Verursacher. Zwei Fahrer fuhren zudem zu schnell und wurden von den Beamten beanstandet.

Elf weitere Fahrzeuglenker erhielten einen Mängelbericht. Nun müssen sie die Mängel innerhalb der nächsten 14 Tage beheben.

Das Polizeipräsidium Ulm wurde bei den Kontrollen durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Die Ulmer Polizei kündigt jetzt weitere Kontrollen dieser Art an. Zur Sicherheit aller. An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

