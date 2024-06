Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Söhnstetten - Graffiti

Hakenkreuze an Feuerwehr und Schule gesprüht

Ulm (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag auf Samstag das Feuerwehrhaus, die Seebergschule und eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Söhnstetten mittels blauer und schwarzer Farbe. An das Gebäude der Feuerwehr, sowie der Schule wurden hierbei jeweils ein Hakenkreuz gesprüht, während es sich bei den weiteren Beschädigungen um Schmierereien handelte. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Ermittlungen werden durch das KK Heidenheim geführt.

