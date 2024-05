POL-ANK: Kradfahrerin wird bei Verkehrsunfall in Ueckermünde schwer verletzt

Anklam (ots) - Die Kollegen der Besonderen Verkehrsüberwachung Anklam haben am Samstag (18. Mai 2024), am Pfingstsonntag (19. Mai 2024) und am Pfingstmontag (20. Mai 2024) Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Standorten im Landkreis Vorpommern-Greifswald durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 909 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Am Samstag wurden ...

mehr