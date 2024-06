Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Uhren und Pkw im Wert von mehreren 10 000 Euro entwendet

Ulm (ots)

Bislang unbekannter Täter hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Hauseingangstüre in der Cartesiusstraße am Eselsberg auf. Der Hausbesitzer befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Das gesamte Haus wurde durchwühlt und es wurden mehrere hochwertige Armbanduhren im Gesamtwert von ca. 30 000 Euro entwendet. Zudem wurde der Pkw des Geschädigten, ein BMW der 6er Reihe, mit dem im Haus befindlichen Fahrzeugschlüssel entwendet. Das Polizeirevier Ulm-West und die Kriminalpolizei waren zur Anzeige und Spurensicherung vor Ort. Der entwendete Pkw konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ulm aufgefunden und sichergestellt werden.

