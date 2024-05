Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 24.05.2024 bis 26.05.2024

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Vareler Polizei ein Fahrzeuggespann aus Pkw und Anhänger. Anhand der technischen Daten des Fahrzeuges und des Anhängers hätte der 42 jährige Fahrzeugführer Inhaber der Fahrerlaubnisklasse BE sein müssen. Da er aber nur Inhaber der Klasse B ist, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt. Auffahrunfall, Verursacherin wird schwer verletzt Am Freitag, gegen 22.55 Uhr, befährt eine 35 jährige aus Zetel mit ihrem Pkw die Wiefelsteder Straße in Rtg. Obenstrohe. In der Ortsdurchfahrt Altührden übersieht sie einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fährt auf diesem offensichtlich ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls werden beide Pkw stark beschädigt. Die 35 jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Vandalismus im Vareler Hafen In der Nacht zu Samstag kam es im Vareler Hafen zu mehreren Sachbeschädigungen. Es wurden Blumenkübel beschädigt, aber auch Kanalschachtdeckel ausgehoben und offensichtlich ins Hafenbecken geworfen. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

