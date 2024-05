Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Kupferfallrohres in Sande - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Im Zeitraum vom 19.05.2024 bis zum 22.05.2024 entwendeten unbekannte Personen ein Kupferfallrohr, welches an der Außenfassade der Katholischen Kirche St. Bonifatius im Erlenweg in Sande angebracht war. Bei der Demontage des Fallrohes entstand ein Schaden, der im mittleren dreistelligen Betrag liegen dürfte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande in Verbindung zu setzen: 04422 - 999 750

