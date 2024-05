Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Radfahrer missachtet Rotlicht - Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.05.2024 gegen 15.45 Uhr konnte durch eine Streife der Polizei ein 36-jähriger Fahrradfahrer beobachtet werden, der die Eisenbahnstraße in Richtung Hauptbahnhof befuhr. An der Einmündung zur Bismarckallee querte er diese trotz "Rot" zeigender Fußgängerampel. Einige Pkw-Führer mussten auf Grund dessen stark abbremsen und wurden möglicherweise durch das Verhalten des Fahrradfahrers gefährdet. Der Fahrradfahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Etwaige gefährdete Pkw-Fahrer, aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

jst

