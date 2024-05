POL-FR: Freiburg: Unbekannte setzen Holzüberdachung in Brand - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 21.05.2024, gegen 18:00 Uhr, löste in einem Hotel in Häusern der Brandalarm aus. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein mutmaßlich angebranntes Essen in einer Mikrowelle das Rauchmeldesystem aktiviert haben. Ein Feuer gab es nicht. Es entstand auch kein Personen- oder Sachschaden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot angerückt und hatten das Hotel vorsorglich ...

mehr