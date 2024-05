Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 24.05.2024 ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Menkestraße in Höhe der Hausnummer 5. Vor dem dortigen Kiosk beabsichtigte ein Pkw auf den dortigen Längsparkplätzen vor einem dort bereits parkenden Fahrzeug vorwärts einzuparken, streifte diesen Pkw und entfernte sich zunächst, erschien allerdings 30 Minuten später auf Polizeidienststelle in Schortens und zeigte den Vorfall selbst an.

Der geschädigte Pkw, bei dem es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben soll, konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrzeughalter und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell