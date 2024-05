Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrolle mit Folgen - Polizei leitet Verfahren gegen 24-Jährigen ein

Schortens (ots)

Am 23.05.2024 kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in der Jeverschen Straße in Schortens gegen 18:13 Uhr ein PKW-Anhänger-Gespann, für das aufgrund der erhöhten zulässigen Gesamtmasse die Führerscheinklasse BE erforderlich war. Da der 24-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Klasse B war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten die Weiterfahrt.

