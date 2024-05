POL-WHV: Entwarnung nach mutmaßlichem Munitionsfund im Watt - Gegenstand stellt sich als Holzpflock dar - Polizei lobt das Verhalten des Anrufers!

Wilhelmshaven (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am gestrigen Tag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 19:05 Uhr in der Weserstraße in Höhe der Hausnummer 126 einen dort parkenden grauen Pkw der Marke Seat Ibiza und setzt seine Fahrt anschließend fort. An dem Pkw entstand Sachstanden im Frontbereich. Zeugen, die ...

mehr