POL-WHV: Unfallflucht in der Weserstraße - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots) - Am 21.05.2024 erhielt die Polizei in Jever Kenntnis von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schlackenweg in Sande. Im Zeitraum vom 21.05.2024 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr drangen demnach unbekannte Täter in das Haus ein, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

mehr