Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg nach Kellereinbrüchen in Wilhelmshaven - Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest - Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 18.05.2024 auf den 19.05.2024 ereigneten sich in der Geniusbankstraße zahlreiche Kellereinbrüche, bei denen es die Täter insbesondere auf Werkzeuge und Geräte abgesehen hatten. In der Tiarkstraße kam es in dem Zeitraum außerdem zu einem Diebstahl aus einer Laube, aus der u.a. ein Fahrrad und ein E-Scooter entwendet wurde, sowie zu einem versuchten Diebstahl aus einem in der Straße parkenden Planenanhänger. Die Wilhelmshavener Polizei erhielt gegen 06:30 Uhr Kenntnis von den Sachverhalten, stieg sogleich in intensive Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen sie kurze Zeit später im Nahbereich der Tatorte im Stadtteil Voslapp auf ein Fahrzeug trafen. Diese Kontrolle führte zum Ermittlungserfolg: Die Beamten stellten im Fahrzeug neben vier männlichen Personen im Alter von 17 bis 50 Jahren weiterhin einen Teil des Diebesgutes, mutmaßliches Einbruchswerkzeug und einen Teleskopstock fest und beschlagnahmten diese Gegenstände. Im Rahmen der Vernehmungen gaben die Tatverdächtigen das Versteck des entwendeten Fahrrades und des E-Scooter an, das sich in unmittelbarer Nähe befand. Beide Fahrzeuge konnten ebenfalls beschlagnahmt werden. Da bei zwei Personen mangels Tatbeteiligung keine Haftgründe vorlagen, verfügte die Staatsanwaltschaft Oldenburg deren Entlassung. Bei den weiteren Personen sah dies anders aus: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg sitzen die beiden weiteren Tatverdächtigen im Alter von 23 und 39 Jahren in Untersuchungshaft. Ein Teil des Diebesgutes konnte bereits zugeordnet werden. Die weiteren Maßnahmen diesbezüglich dauern noch an. Im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen wendet sich die Polizei Wilhelmshaven an die Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte, die weitere Tatorte benennen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell