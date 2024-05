Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Mühlenweg - Mofafahrer wird leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.05.2024 ereignete sich im Mühlenweg gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Mofafahrer leichte Verletzungen erlitt.

Dieser befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Mühlenweg in Richtung Westen und beabsichtigte vor der Paulstraße nach links auf eine Auffahrt zu fahren um dort zu wenden. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw hinter dem Mofa in die gleiche Richtung fuhr, beabsichtigte zu Überholen und bemerkte den Abbiegevorgang des Mofas nicht rechtzeitig, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 35-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

