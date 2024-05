Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 39-jährige Varelerin ein

Varel (ots)

Am Montag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei in Varel gegen 23.00 Uhr in der Straße Am Alten Deich einen abgestellten verlassenen PKW.

Nach kurzer Zeit kehrte die Fahrzeugführerin zurück, bei der die Beamten eine Alkoholisierung feststellten.

Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille. Da der Verdacht bestand, dass die 39-Jährige den Pkw zuvor geführt hatte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell