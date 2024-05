Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 17.05.2024 bis 20.05.2024

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Am 17.05.2024 gegen 23:25 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in der Menkestraße in Schortens ein Kleinkraftrad. Der 16jährige Fahrzeugführer führte das ca. 50km/h schnelle Kleinkraftrad lediglich mit einer Moa-Prüfbescheinigung und war daher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da das Kleinkraftrad nicht für die gemessene Geschwindigkeit zugelassen war, erwarten den Fahrzeugführer mehrere Verfahren, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sachbeschädigung von Wahlplakaten

In der Zeit vom 17.05.2024 21:30 Uhr bis 18.05.2024 10:00 wurden in Schortens im Bereich der Beethovenstraße mehrere an Laternen angebrachte Wahlplakate der Partei "Alternative für Deutschland" derart beschädigt, dass lediglich die genutzten Kabelbinder und Papierreste vorhanden waren. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 18.05.2024 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in Schortens in der Brahmsstraße einen PKW. Während der Verkehrskontrolle erlangten die Polizeibeamten Hinweise auf eine verkehrsordnungswidrige Beeinflussung, welche die 38jährigen Fahrzeugführerin vor Ort einräumte. Eine entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.05.2024 gegen 19:20 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in Sande im Altgödenserhörn ein Elektrokleinstfahrzeug (sog. E-Scooter). Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Auffälligkeiten beim 17jährigen Fahrzeugführer fest, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hingedeutet haben. Eine entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell