Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel - Betrachtungszeitraum: 17.05. - 20.05.2024 (Pfingst-WE)

Wilhelmshaven (ots)

Varel - In der Zeit vom Samstagmittag, 11.05.2024, bis Montagnachmittag, 13.05.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer am Flachsweg gelegenen Scheune den Selbstbau eines Kleinkraftrades mit Zweitaktmotor und Suzuki-Sitzbank, Hauptfarbe blau. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Varel, Telefonnummer 04451-9230.

Varel - Am frühen Samstagmorgen wurden Beamte der Vareler Polizei auf einen Jugendlichen aufmerksam, welcher einen eScooter auf der Windallee führte, obwohl das Elektrokleinstfahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Der 15-jährige Wilhelmshavener muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Verkehrsunfallgeschehen/ Verkehrsdelikte

Am Freitagvormittag beschädigte eine 56-jährige Frau aus Zetel auf dem Kundenparkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Lange Straße beim Rangieren ihres Pkw Ford einen parkenden Pkw VW. Anschließend entfernte sie sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Unfallverursacherin ermittelt und kurze Zeit später durch die Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hier wurde bei der Fahrzeug-Führerin Alkoholeinfluss festgestellt. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1, 82 Promille. Die Frau aus Zetel muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bockhorn - Am Freitagabend befuhr ein 22-jähriger Mann aus Westerstede mit einem Pkw Polo die B 437 von Neuenburg kommend in Richtung Bockhorn, in der Absicht, nach links in die Straße Alte Bahnlinie abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 53-jährigen Mann aus Zetel, der mit seinem Motorrad Suzuki auf der B 437 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer zog sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Varel - Am Freitagabend wurde die Vareler Polizei zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige Mann aus Varel mit einem Pedelec auf der Straße Zum Jadebusen unterwegs war und alleinbeteiligt stürzte. Da in der Atemluft des Radlers Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde eine Überprüfung am mobilen Testgerät vorgenommen. Diese ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,59 Promille. Der Radler musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Varel - Am späten Samstagabend befuhr ein 58-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem SUV VW die Wiefelsteder Straße aus Conneforde kommend in Richtung Varel. Unmittelbar nach Einfahren in den Ortsteil Altjührden fuhr dieser mit offenbar unverminderter Geschwindigkeit auf einen am Fahrbahnrand parkenden SUV Seat auf, infolgedessen beide Fahrzeuge über die Fahrbahn schleuderten. Der Fahrzeug-Führer des verursachenden Fahrzeuges musste mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Da in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe zur Bestimmung der Alkoholbeeinflussung entnommen. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer seit einigen Jahren wegen mangelnder Eignung nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Oldenburger muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholbeeinflussung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zetel - Am Samstagabend beabsichtigte ein 27-jähriger Mann aus Schortens mit seinem Pkw Hyundai von der Straße Kanelstadt nach rechts in die Jakob-Borchers-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 14-jährigen Radler aus Zetel, welcher den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad infolge dessen sich der 14-jährige Radler leichte Verletzungen zuzog.

Varel - Am Samstagabend überprüften Beamte der Vareler Polizei die Verkehrstüchtigkeit eines 46-jährigen Mannes aus Varel, welcher mit seinem Pkw Opel im Stadtgebiet unterwegs war und zuvor durch unsichere sowie gefährdende Fahrweise auffiel. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 3,26 Promille. Gegen den Fahrzeug-Führer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.

Einbruchdiebstahl

Zetel - In der Zeit vom Mittwochnachmittag, 15.05., bis Samstagvormittag, 18.05.2024, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein derzeit offensichtlich unbewohntes Einfamilienhaus an der Lange Straße. Im welchem Umfang Diebesgut erlangt werden konnte, steht bei derzeitigem Erkenntnisstand noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Freilaufende Kuhherde

Bockhorn - Am späten Samstagabend verließ eine Kuhherde von 20 Tieren ihre an der Grabsteder Straße liegende Weide und nahm die umliegenden Straßen und einige Nachbargärten für sich ein. Mithilfe des zuständigen Landwirtes konnten die Tiere auf ihre Weide zurückgetrieben und gesichert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell