LPI-SLF: Verwirrte Person

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitagmittag erhielt eine 67-jährige Dame aus Neuhaus am Rennweg einen Anruf, wobei ihr ein Gewinnversprechen in Höhe von ca. 38.000 Euro eröffnet wurde. Für angebliche Gebühren sollte die Dame jedoch einen hohen dreistelligen Betrag in Form von Gutscheinkarten an den Anrufer übermitteln. Die Dame begab sich also zur nächsten Tankstelle und wollte dort eine Vielzahl an Gutscheinkarten ...

mehr