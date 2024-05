Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag kam es gegen 11:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Gökerstraße/Zedeliusstraße. Ein 91-jähriger Autofahrer bog an der Kreuzung aus der Zedeliusstraße nach rechts in die Gökerstraße Richtung Norden ab. Gleichzeitig befuhr eine 26-jährige Radfahrerin die Fußgängerfurt an der genannten Kreuzung und querte die Gökerstraße in Richtung Westen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin. Dabei wurde die Fahrradfahrerin schwerst verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw prallte nach dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin noch gegen ein Verkehrszeichen und gegen ein Hauswand. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell