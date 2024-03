Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bald geht es wieder los: Pedelec-Trainings für Seniorinnen und Senioren

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Passend zum Saisonstart starten bald wieder die speziellen Pedelec-Trainings der Polizei Oberhausen für Seniorinnen und Senioren. Bei den Trainings vermitteln wir verschiedene Inhalte in Theorie und Praxis: typische Gefahren des Straßenverkehrs, Fahrverhalten von Pedelecs, Fahrübungen und vieles mehr! Informationen zu Örtlichkeit, Terminen und Anmeldung, erhalten Sie bei der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Oberhausen via Telefon und/oder per E-Mail.

Weitere Infos: https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/pedelec-training-fuer-seniorinnen-und-senioren

Interesse? Dann melden Sie sich!

Polizeihauptkommissarin Melanie Birr: Telefon 0208 826-3521

Polizeioberkommissar Kai Schürings: Telefon 0208 826-3522

E-Mail: DirV.VSB.Oberhausen@polizei.nrw.de

Pedelecs machen (auch im hohen Alter) Spaß, aber mit Sicherheit!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell