Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum vom 10.05.2024, 12:00 Uhr, bis zum 13.05.2024, 12:00 Uhr, das Mauerwerk des Gebäudes "Alter Melkstand" in der Pohlstraße in Zetel, indem diese an die Klinkerwand großflächig Farbschmierereien anbrachten und OBS-Platten zerbrachen um Zugang in das Innere zu gelangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell