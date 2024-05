Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 17.05.-20.05.2024 (Pfingstwochenende)

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Kindergarten

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Posener Straße. Durch die bisher unbekannten Täter wurde ein Fenster des Objektes eingeschlagen, eine graue Geldkassette wurde entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Spurensuche durchgeführt.

Brand einer Holzterrasse

Am Freitagabend geriet eine angrenzende Holzterrasse eines Reihenhauses in der Warthestraße in Brand. Dabei wurden sowohl die Holzterrasse als auch ein Fahrradanhänger durch den Brand beschädigt. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand vermutlich fahrlässig durch den Hausbewohner verursacht. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz / Zeugenaufruf Am Samstagabend zwischen 23:15 Uhr - 23:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Mühlenweg. Dabei wurde beim Ausparken aus einer Parklücke ein parkender Pkw beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt. Zeugen die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und den Fahrzeugführer machen können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven telefonisch unter der 04421/942-0 in Verbindung setzen.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitagabend wurde ein 19-jähriger Pkw Führer kontrolliert, der auf einem öffentlichen Parkplatz augenscheinlich Fahrübungen mit seinem Pkw vollzog. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfüge und tatsächlich für die Fahrprüfung geübt habe. Ein Strafverfahren wurde gegen den Pkw-Führer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt

Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Am Pfingstsonntag wurde, gegen 12:05 Uhr, eine Bedrohung mit Schusswaffe in einem Kleingartenverein in der Klinkerstraße gemeldet. Sofort entsandte Funkstreifenbesatzungen konnten einen 73-jährigen Beschuldigten in dem Kleingartengelände stellen und festnehmen. Dieser hatte zuvor einen 53-jährigen Mann, nach einem vorherigen Streitgespräch, mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Waffe konnte bei dem Beschuldigten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand von Altpapiercontainern

In der Nacht zu Pfingstsonntag, gegen 02:15 Uhr, geraten drei Altpapiercontainer in der Hamburger Straße in Vollbrand. Diesen werden durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven abgelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Fahren unter Alkoholeinfluss, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Pfingstsonntag gegen 18:30 Uhr wird seitens von Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn 29, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, ein Pkw-Führer in einem grauen VW Golf bei dem polizeilichen Notruf gemeldet, welcher Schlangenlinien fährt und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mit seiner Fahrweise gefährdet, diese müssen stark abbremsen oder ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. In der Nähe der Wohnanschrift des 32-jährigen Fahrzeugführers in der Tiefstraße in Wilhelmshaven kann dieser mit seinem Pkw festgestellt werden. Dieser scheint stark alkoholisiert, ein Atemalkoholtest war nicht möglich, sodass eine Blutentnahme die Folge war. Der Pkw wies frische Beschädigungen auf, sodass ein Verkehrsunfall auf der BAB 29 bis zur Fahrt zur Wohnanschrift des Pkw-Führers anzunehmen ist. Zeugen die Beobachtungen zu eventuellen Verkehrsunfällen in dem benannten Bereich machen können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven telefonisch in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell