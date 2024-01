Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Schuppen - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Kirchlengern (ots)

(jd) Der aus Löhne stammende Besitzer eines Geräteschuppens bemerkte am Samstag (6.1.), dass die Tür zum Schuppen auf seinem Grundstück an der Straße Hüllerkamp offenstand. Der Mann sah daraufhin in dem Gebäude nach dem Rechten und stellte fest, dass mehrere Werkzeuge fehlten. Unter anderem handelt es sich um einen Werkzeugkasten, eine Stichsäge, eine Akkuflex, eine Schlagbohrmaschine sowie diverses Zubehör, jeweils von der Marke Makita. Der Wert der entwendeten Werkezuge liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Eine erste Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras des Grundstücks ergab, dass am Freitag, gegen 22.53 Uhr eine bisher unbekannte Person das Grundstück betrat und die Tür öffnete und später mutmaßlich über die Rückseite des Gebäudes das Gelände wieder verließ. Die weitere Auswertung des Videomaterials durch die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, dauert noch an. Mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Samstag etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell