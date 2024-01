Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Angriff auf Polizeibeamte- Randalierer im Schnellrestaurant

Herford (ots)

(sls) Der Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Bünder Straße meldete sich in der Nacht zu Freitag (5.1.) auf der Leitstelle der Polizei und machte Angaben zu einem Randalierer im Restaurant. Bei Eintreffen der Polizeibeamten gegen 01.25 Uhr befand sich der Tatverdächtige draußen auf dem Parkplatz und wurde von einer Zeugin und einem Mitarbeiter festgehalten. Er reagierte auf die Beamten aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Nach Angaben des Mitarbeiters war der 22-jährige aus Bad Salzuflen mit einer Begleitung in das Restaurant gegangen und hatte anwesende Gäste angeschrien, beleidigt und auch mehrere Stühle umgeschmissen. Seine Begleitung schubste er mehrfach hin und her, so dass diese zu Boden fiel. Nachdem die Polizei informierte wurde, konnten der Mitarbeiter und die Begleitung den 22-Jährigen aus dem Geschäft komplimentieren. Da der Beschuldigte auch sein aggressives und beleidigendes Verhalten gegen über den Polizeibeamten nicht änderte, wurde er vorläufig zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Hierbei versuchte er mehrfach durch körperlichen Widerstand, sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Im Gewahrsam blieb er weiterhin aggressiv und spuckte die Polizeibeamten an. Einem Beamten versuchte er in den Schuh zu beißen. Ihn erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Beleidigungen, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

