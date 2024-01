POL-HF: Störung der Totenruhe- Diebstahl von Grablaternen

Herford (ots) - (sls) Gleich mehrere Beschädigungen an ihren Fensterscheiben stellte die Inhaberin eines Geschäftes am Dienstagmorgen (2.1.) an der Radewiger Straße fest. Das Objekt liegt über Eck mit am Gänsemarkt und an der Scheibe der Eingangstür und einer Schaufensterscheibe wurden Beschädigungen in Form von Einschusslöchern und Schlagmarken festgestellt. ...

mehr