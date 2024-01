Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch scheitert an Fensterscheibe- Alarmauslösung vertreibt Täter

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (5.1.) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft am Neuen Markt in Herford. Gegen 03.09 Uhr wurde der Inhaber des Geschäftes durch einen lauten Alarm aus dem Schlaf geweckt. Dieser wurde durch die Beschädigung einer Fensterscheibe im Geschäft ausgelöst. Bei der anschließenden Nachschau konnte er ein größeres Loch in einer der Schaufensterscheiben feststellen. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Tatortnähe. Vermutlich aufgeschreckt vom lauten Alarm flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort, ohne durch die beschädigte Scheibe in die Auslagen oder dem Geschäft zu gelangen.

Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach möglichen tatverdächtigen Personen verlief noch in der Nacht ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videomaterial begonnen und hofft auf weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell