Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter tritt Herforderin - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein ihr unbekannter Mann, der etwa 20 bis 25 Jahre als sein soll, ging am Freitag (5.1.) plötzlich und unvermittelt eine Herforderin an: Die Frau verließ gegen 8.00 Uhr ihre Wohnung an der Mindener Straße, als ihr auf dem Gehweg der etwa 175-180cm große Mann entgegenkam. Ohne erkennbaren Grund trat er plötzlich die Herforderin mehrfach, wodurch diese leicht verletzt wurde. Als die Frau die Polizei rufen wollte, ließ der Mann von ihr ab und lief zu Fuß in Richtung Innenstadt davon. Die hinzugekommenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten ein, die jedoch negativ verlief. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

