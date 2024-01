Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Bahnunterführung - Fünf Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (5.1.) ereignete sich auf der Laarer Straße um 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Aerzen fuhr mit seinem VW in Richtung Herford, als er auf Höhe einer Bahnunterführung nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. In dem Moment, als der 64-Jährige seine Fahrspur verließ, stieß er mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Diesen fuhr eine 31-jährige Herforderin, die zwar noch versuchte, dem VW auszuweichen, den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern konnte. Die beiden Autofahrer, die 52-jährige Beifahrerin und zwei 8-jährige Jungen und ein 12-jähriger Junge, die sich allesamt ebenfalls in dem VW befanden, wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 8.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell