Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeibeamte angespuckt und beleidigt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstagabend (06.04.2024), gegen 20:45 Uhr, ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine Person am Rathausplatz ein, die dort Passanten belästigt und herumschreit. Vor Ort konnte ein 35-jähriger Mann angetroffen werden, der die Polizeibeamten umgehend beleidigte. Bei der Durchsuchung des Mannes entriss dieser einem Polizeibeamten seine Jacke und bespuckte seinen Kollegen. Der mit mehr als drei Promille alkoholisierte Mann wurde daraufhin gefesselt. Da er sich weiterhin nicht beruhigte und weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann für die weitere Nacht in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell