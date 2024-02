LPI-SHL: Achtung Betrug

Meiningen (ots) - Am Samstag, den 24.02.2024 kam es in den Vormittagsstunden zu einer Auseinandersetzung in der Nähe des Meininger Marktes. Hierbei griffen zwei bisher namentlich nicht bekannte Männer einen anderen Mann körperlich an, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Außerdem wurde durch einen der Täter eine Bierflasche geworfen, wodurch der Pkw eines Unbeteiligten beschädigt wurde. Die herbeieilenden Beamten, ...

mehr