Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung auf dem Meininger Markt

Meiningen (ots)

Am Samstag, den 24.02.2024 kam es in den Vormittagsstunden zu einer Auseinandersetzung in der Nähe des Meininger Marktes. Hierbei griffen zwei bisher namentlich nicht bekannte Männer einen anderen Mann körperlich an, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Außerdem wurde durch einen der Täter eine Bierflasche geworfen, wodurch der Pkw eines Unbeteiligten beschädigt wurde. Die herbeieilenden Beamten, welche nur wenig später am Einsatzort waren konnten die beiden flüchtenden Täter trotz intensiver Suche leider nicht mehr auffinden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

