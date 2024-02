LPI-SHL: Zwei Graffitis an der Hauswand

Waldau (ots) - Donnerstagabend bog eine 59-jährige Skoda-Fahrerin von der Straße "Am Hammerstein" nach links in die Hauptstraße in Waldau ab. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dort gegen den im Einmündungsbereich wartenden Pkw einer 42-Jährigen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Am Skoda der Verursacherin entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro, am anderen Fahrzeug von etwa 6.000 Euro. Der ...

