Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß am Zebrastreifen

Brattendorf (ots)

Freitagmorgen (23.02.2024) fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Schleusinger Straße in Brattendorf. An einem Fußgängerüberweg übersah er eine 78-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war den Zebrastreifen zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen sich die Frau schwer verletzte. Der Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Klinikum. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

