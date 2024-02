Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische E-Mails

Grabfeld (ots)

Unbekannte Betrüger schickten am Mittwoch einem 79-Jährigen aus der Gemeinde Grabfeld eine E-Mail, welche die Polizei als Absender annehmen ließ. Darin gaben die Unbekannten an, dass strafbare Aktivitäten über das Netzwerk des Geschädigten vorgenommen worden wären und forderten ihn auf, einen Anhang zu öffnen. Bei Ausbleiben der Kontaktaufnahme wurde mit Festnahme, Haft und Information der Öffentlichkeit gedroht. Der 79-Jährige zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an und war zum Glück nicht auf die Forderungen eingegangen. Bitte öffnen Sie keine Anhänge von unbekannten Absendern und geben Sie keine persönlichen Daten in diesem Zusammenhang preis. Die Polizei kontaktiert sie bei Verdachtsfällen zum Vorliegen von Straftaten nicht per E-Mail und droht Ihnen auf keinen Fall mit Festnahme oder Haft und veröffentlicht auch keine personenbezogenen Informationen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die Polizei unter der Rufnummer 110.

