Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigte gesucht

Suhl (ots)

Gegen 13:15 Uhr am Mittwoch parkte ein 62-jähriger Autofahrer seinen Skoda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl. Beim vorwärts Einparken stieß er leicht gegen den neben ihm stehenden schwarzen Mazda. Da der Eigentümer des beschädigten Autos nicht vor Ort war, begann der 62-Jährige damit seine Dokumente zusammenzusuchen. Währenddessen kam die vermutliche Eigentümerin des Mazda in Begleitung einer älteren Frau zum Auto zurück, belud es und fuhr davon, bevor der Skoda-Fahrer sie ansprechen konnte. Vermutlich hatte sie den Schaden an ihrem Auto nicht bemerkt. Die Polizei sucht jetzt die Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047381/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell