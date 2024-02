Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher entfernt sich pflichtwidrig

Suhl (ots)

Am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der "Dr.-Hermann-Engel-Straße" in Suhl geparkten Pkw. An dem VW entstand Sachschaden im vorderen linken Fahrzeugbereich. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047448/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

