Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - VW beschädigt

Freren (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch kam es in der Straße Hoher Weg in Freren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden weißen VW Golf. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

