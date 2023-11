Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Großkontrolle an der A30

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagabend sowie in der Nacht zu Sonntag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zwischen 18 und 2 Uhr eine Großkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 in Fahrtrichtung Osten sowie im Bereich einer Großraumdisko durch. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten dabei durch Kräfte der Bundespolizei, des Zolls Osnabrück, sowie von Kräften der Hundertschaft und des THW. Insgesamt wurden 730 Fahrzeuge und 1170 Personen überprüft. Die Beamtinnen und Beamten stellten insgesamt 41 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Zudem wurden mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel sichergestellt werden. In Emsbüren wurde gegen 0.10 Uhr der 31-jährige Fahrer eines VW von den Polizeikräften kontrolliert, nachdem dieser unter anderem in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Mann wurde zwecks Blutentnahme zur Wache gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Indes fuhr seine 42-jährige, schwangere Beifahrerin in dem VW weiter und touchiert dabei den Zaun an einem Firmengelände. Auch sie stand unter dem Einfluss von Alkohol, zudem war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleite

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell